İsrail yine Gazze'ye saldırdı! Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Deyr el-Belah ve Beyt Lahya bölgelerindeki Hamas'a ait 2 mevzi hedef alındı. Gazze'deki yerel kaynaklar saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ancak yangın çıktığını ve saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan evlerde maddi hasar meydana geldiğini aktardı. İsrail ordusu dün akşam Gazze'den İsrail'in güneyine birkaç roket atıldığını duyurmuştu.

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