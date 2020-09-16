Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail yine Gazze'ye saldırdı! Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı

yine 'ye saldırdı! Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahrayn ile ihanet anlaşmasını imzalayan gece saatlerinde Şeridi'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki yerel kaynaklar saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ancak yangın çıktığını ve saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan evlerde maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:27 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:43 ABONE OL
İsrail yine Gazze'ye saldırdı! Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

GAZZE ŞERİDİ'NE HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Deyr el-Belah ve Beyt Lahya bölgelerindeki Hamas'a ait 2 mevzi hedef alındı. Gazze'deki yerel kaynaklar saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ancak yangın çıktığını ve saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan evlerde maddi hasar meydana geldiğini aktardı. İsrail ordusu dün akşam Gazze'den İsrail'in güneyine birkaç roket atıldığını duyurmuştu.

Son dakika: Tepki çeken normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalandı

İsrail ile normalleşme anlaşması yapan BAE, Londra'da protesto edildi İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail yine Gazze'ye saldırdı! Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA