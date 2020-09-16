Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Başbakanı Shinzo Abe, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti. Ülkede bugün görev değişikliği gerçekleşti. Yapılan seçimler sonucu bugün Japonya'nın yeni başbakanı belirlendi. Ülkenin yeni başbakanı seçilen Yoshihide Suga, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla başbakan sıfatıyla ilk kez kamuoyuna seslendi.

YOL HARİTASINI ANLATTI

Bundan sonra izleyeceği yol haritası ve öncelikleri hakkında konuşan Suga, tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da etki gösteren Covid-19 pandemisine değindi.

Yeni dönemde ele alınacak öncelikli konunun korona virüs olduğunu vurgulayan Suga, "Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi kitlesel bir yayılımı önlemek için gerekli tüm adımları atarak, sosyal ve ekonomik faaliyetleri dengeleyeceğiz. Halkın sağlığını ve canını koruyacağız" şeklinde konuştu. Önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar Japonya'da kitlesel aşılama hedeflerinin olduğunu kaydeden Suga, pandemi ile birlikte küçülen Japonya ekonomisini yeniden canlandırmaya yönelik adımlar atılacağının altını çizdi.





"EBONOMİCS"E DEVAM



Görevi devreden eski Başbakan Shinzo Abe'nin deflasyonu yenmeyi ve ekonomik büyümeyi teşviği amaçlayan ve "Abenomics" olarak bilinen ekonomi politikasına atıfta bulunan Suga, söz konusu hedefleri miras aldığını hatırlatarak, Covid-19 sonrası dönemde ekonomik reformları sürdürme sözü verdi. "Yeniden güçlü bir ekonomiye kavuşmak istiyoruz" diyen Suga, ayrıca doğum oranının giderek düştüğü ülkede tüm nesilleri güvence altına alacak bir sosyal güvenlik sistemi inşa etmeyi hedeflediklerini vurguladı.



DIŞ POLİTİKA SİNYALİ



Diplomasi konusundaki başarısıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan eski Başbakan Abe'nin bölge güçleriyle istikrarlı ilişkiler kurma politikasını sürdüreceğinin sinyalini veren Suga, "Japonya'yı çevreleyen güvenlik ortamının daha da hassas hale geldiği bu dönemde Japonya-ABD ittifakına dayalı politikaları sürdürmeyi planlıyoruz. 'Özgür ve açık Hint-Pasifik'i teşvik etmek için Çin ve Rusya dahil komşu ülkelerle istikrarlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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