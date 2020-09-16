Netflix, kirli pazarlığı itiraf etti

Dünya genelinde milyonlarca üyesi bulunan ve gençleri uyuşturucu, eşcinsellik, alkol gibi şeylere özendiren Netflix'in Suudi yönetimiyle yaptığı kirli pazarlık ortaya çıktı. Netflix CEO'su Reed Hasting, 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği "Patriot Act" isimli programın Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması karşılığında, "pedofili" ve "eşcinsellik" içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı. Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında, "Queer Eye," "Sex Education" ve "Orange is the New Black" gibi programları Suudi Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Hastings, "Bu tedirgin edici bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu düşünüyoruz" sözleriyle kararını savundu.