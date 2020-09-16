Son dakika: İtalya'da patlama! Liman alev alev yandı... Şehirdeki tüm eğitim kurumları, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı

İTALYA MECLİSİ'NDEN FLAŞ KARAR

İtalya Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediyor.