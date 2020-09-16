Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İtalya'da patlama! Liman alev alev yandı... Şehirdeki tüm eğitim kurumları, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı

Son dakika: 'da patlama! Liman alev alev yandı... Şehirdeki tüm eğitim kurumları, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı

Son dakika haberine göre; 'da limanda bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından limanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangına müdahale edildi. Sabah saatlerine kadar süren uğraşın ardından yangın kontrol altına alındı. Limanda büyük hasar oluşurken, can kaybı olmaması teselli oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 14:03 Son Güncelleme: 16.9.2020 14:14 ABONE OL
Son dakika: İtalya'da dev patlama! Liman alev alev yandı! Okullar, spor tesisleri, milli parklar kapatıldı...

'nın Ancona şehrinde bulunan limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının büyük maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Son dakika: İtalya'da dev patlama! Liman alev alev yandı! Okullar, spor tesisleri, milli parklar kapatıldı...

'nın Ancona şehrinde bulunan limanda gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çok sayıda deponun ve TIR'ın kullanılamaz hale geldiğini, can kaybı olmadığını bildirdi.

Son dakika: İtalya'da dev patlama! Liman alev alev yandı! Okullar, spor tesisleri, milli parklar kapatıldı...

Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın, 16 itfaiye timinin ortak çalışmasının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Son dakika: İtalya'da dev patlama! Liman alev alev yandı! Okullar, spor tesisleri, milli parklar kapatıldı...

İTALYA MECLİSİ'NDEN FLAŞ KARAR

Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İtalya'da patlama! Liman alev alev yandı... Şehirdeki tüm eğitim kurumları, milli parklar ve spor tesisleri kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA