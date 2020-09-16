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Trump'tan son dakika açıklaması! "Haftalar kaldı"

Başkanı , ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'de 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek aşı ile ilgili tarih verdi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 10:14 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:15 ABONE OL
Trump'tan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Haftalar kaldı

Başkanı Trump, ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. koronavirüs (Covid-19) aşısının kısa zaman içerisinde dağıtıma hazır olabileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Trump'tan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Haftalar kaldı

"AŞIYA ÇOK YAKINIZ"

'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi mitingi için Philadelphia bulunan ABD Başkanı , ABC News kanalına konuştu. ABD Başkanı Trump, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair gelen soruları yanıtlarken aşının kısa zaman içinde dağıtıma hazır olabileceğini söylerek, "Aşıya çok yakınız. Gerçeği bilmek istiyorsanız; bir önceki yönetim olsaydı ABD Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı, 3 -4 hafta içinde olabilir" dedi.

Trump'tan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! Haftalar kaldı

'DE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 197'ye yükseldi.

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Trump'tan son dakika coronavirüs aşısı açıklaması! "Haftalar kaldı"
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