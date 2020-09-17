ABD'de polis memuru teslim olan siyahi şüpheliyi köpeğe ısırttı

ABD'li polislerin gözaltına aldığı siyahi şüphelere uyguladığı şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Utah eyaletinde meydana gelen olayda polisler gözaltına aldıkları siyahiyi köpeğe ısırttı.

Yine polis şiddeti! ABD’de polis memuru, teslim olan şüpheliyi köpeğe ısırttı | Video

"YERE YAT YOKSA ISIRILACAKSIN"



Olay, ABD'nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City'de 24 Nisan'da meydana geldi. Siyahi Jeffrey Ryans (36) adlı şüpheliyi polis köpeği ile kovalayan memur Nickolas Pearce, Ryans'ı köşeye sıkıştırdı. Paylaşılan polis kamerası görüntülerinde, Memur Pearce'in şüpheli Ryans'a, "Yere yat. Yere yat yoksa ısırılacaksın" diye bağırdı.

"NEDEN BUNU YAPIYORSUNUZ"



Daha sonra Ryans, dizlerinin üzerine çökerek ellerini başının üzerine koydu. Pearce, kendisine direnmeyen ve direktiflerini uygulayan Ryans'ın üzerine köpeği salarak, 'Isır!' komutunu verdi. Polis köpeği Ryans'ın bacağını ısırdığı sırada, polis memuru Pearce'in köpeğe 'Aferin' dediği duyuldu. Bu sırada acıyla bağıran Ryans, "Neden bunu yapıyorsunuz?" diye sordu.





PEARCE, CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDI



Salt Lake City Polis Departmanı (SLCPD), memur Pearce için yapılan suçlamaları doğrularken, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturmanın yapıldığını duyurdu.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

SLCPD'den yapılan açıklamada, "Departman, Bölge Savcısının kararını ve Sivil İnceleme Kurulunun bulgularını çok ciddiye alıyor. Departman İç İşleri soruşturmasını sonuçlandırırken her ikisi de değerlendirilecek ve dikkate alınacaktır" ifadeleri kullanıldı. Pearce'in, suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

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