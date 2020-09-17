Son dakika haberi: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Covid-19 aşısı için canlı yayında flaş açıklamalar: Yan etkisi var mı?

Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ı geliştirdiği covid-19 aşısı için Türkiye'de de gönüllülere yönelik denemelere başladındı. Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın yatırım müdürü Helen Yang, tarihi günün ardından katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberin detayları...
YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
Çin'in ürettiği aşı adayı, 3. faz klinik deney aşamasında. Yang de deneylerin Türkiye ayağını Ankara'da yerinde takip ediyor. Yang, klinik deneylerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
Türkiye'de Çinli bilim insanına göre aşının seri üretimi için ön planlama da hazır. Dünya çapında birçok ülkeyle aşı üretiminde kullanılacak tesis inşaatları için anlaşmalar bile yapıldı. Ancak Yang'e göre yine de aşıya güvenip, tedbiri elden bırakmamak gerek.Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın yatırım müdürü Helen Yang, CNN TÜRK canlı yayınına konuk oldu. Şirketin aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Çin'in ürettiği aşı adayı, 3. faz klinik deney aşamasında. Yang de deneylerin Türkiye ayağını Ankara'da yerinde takip ediyor. Yang, klinik deneylerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK GEREK
Çinli bilim insanına göre aşının seri üretimi için ön planlama da hazır. Dünya çapında birçok ülkeyle aşı üretiminde kullanılacak tesis inşaatları için anlaşmalar bile yapıldı. Ancak Yang'e göre yine de aşıya güvenip, tedbiri elden bırakmamak gerek.
"RAPORLANAN BİR YAN ETKİ YOK"
Helen Yang, Habertürk'e yaptığı açıklamalarında "aşının yan etkileri var mı?" sorusuna da cevap verdi.
"Evet zaten çalışmaların sonucunu yayınladık. Science adli bilim dergisinde. Aynı zamanda FAZ-1 ve FAZ-2 çalışmaları için de yayın çalışmaları var. Diğer ülkelerdeki FAZ deneylerini gerçekleştirdikten sonra toplumla daha fazla veri paylaşmayı planlıyoruz.
Son dakika: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Yan etkileri olacak mı? 2. doz Covid-19 aşısı ne zaman? | Video
Amacımız, aşıyı tüm sağlıklı popülasyona yaymak. Bu aşının koruma sağlayıp sağlamadığını anlamaya çalışıyoruz. Daha da önemlisi aşının güvenli olması gerekiyor. İşte bu nedenle bir yol haritamız var. Inactive aşıyla birlikte çalışıyoruz çünkü inactive aşıların güvenli ve teknolojik olarak onaylandığını biliyoruz. Bu aşı da diğer aşılar gibi kullanılabiliyorlar. İnsanlar yıllardır inactive aşıları kullanabiliyorlar. Biz de bir metot üzerinde ilerliyoruz. Amacımız potansiyel belirsizlikleri engelleyebilmek. Deneyler sonucunda farklı yan etkiler olabilir, biz bunları da gözlemlemeye çalışıyoruz ancak şimdiye kadar yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, enjeksiyon bölgesindeki acı ve ateş dışında herhangi bir yan etki olmadığını söylemem gerekiyor. Henüz raporlanan bir yan etki yok. FAZ çalışmalarımız devam ediyor."
"GÖNÜLLÜLER AŞI OLDUKTAN SONRA ANTİKOR ÜRETEBİLDİ"
Aşı sonrası antikor üretimi devam edecek mi? Aşı 6 ayda bir tekrar mı uygulanacak?
Aşıları insan üzerinde yapılan deneylerde kullanmaya Nisan'da başladık. Dolayısıyla çalışmalarımız başladıktan 5 sonra bu gerçekleşti, sonuçları görebilmek için daha fazla zamana ihtiyacımız var. FAZ-1 ve FAZ-2'deki deneylerinde zaten gördük, gönüllüler aşı olduktan sonra başlarda belli miktarda antikor üretebildi. Ancak tabii ki bu antikor seviyesi yeterli olacak mı olmayacak mı sorularının cevabını FAZ-3 çalışmalarında göreceğiz, deneyimleyeceğiz.
"BU YIL SONU PİYASAYA SUNUNABİLİR"
Aşı için tarih öngörülüyor mu? Piyasaya 2021 ortalarında mı sunulacak?
Biz daha erken olmasını bekliyoruz çünkü herkes zamana karşı yarışıyor. Dolayısıyla bu virüsün yayılmasını mümkün mertebe hızlı durdurmak bizim amacımızdır. Her şey yolunda giderse bu yıl sonu itibariyle elimizde FAZ-3'ün verileri olacak. Sonuçlar başarılı olursa Sinovac, daha fazla üretim yapmak için hazır olacak.
Zaten üretim başlamış durumda. Çünkü aşırı farklı ülkelerde kullanabilmek için miktarları göndermek bir sorun. Aynı zamanda farklı ülkelerin düzenleyicilerinden onay almak bir başka sorun. Biz zaten üretimi başlattık. Bu yıl sonu itibariyle eğer veriler aşının yeterli koruma sağladığını ortaya koyarsa, düzenleyicilerden onay alacağız ve aşıyı insanlara temin etmeye başlayacağız.