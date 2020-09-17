Son dakika haberi: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Covid-19 aşısı için canlı yayında flaş açıklamalar: Yan etkisi var mı?

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çin'in ürettiği aşı adayı, 3. faz klinik deney aşamasında. Yang de deneylerin Türkiye ayağını Ankara'da yerinde takip ediyor. Yang, klinik deneylerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Türkiye'de Çinli bilim insanına göre aşının seri üretimi için ön planlama da hazır. Dünya çapında birçok ülkeyle aşı üretiminde kullanılacak tesis inşaatları için anlaşmalar bile yapıldı. Ancak Yang'e göre yine de aşıya güvenip, tedbiri elden bırakmamak gerek.Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın yatırım müdürü Helen Yang, CNN TÜRK canlı yayınına konuk oldu. Şirketin aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Çin'in ürettiği aşı adayı, 3. faz klinik deney aşamasında. Yang de deneylerin Türkiye ayağını Ankara'da yerinde takip ediyor. Yang, klinik deneylerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.