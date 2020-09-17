Trump’ın İran ile silah ticareti yapanlara yaptırım planladığı iddiası

ABD'nin, İran'a yönelik 18 Ekim'de süresi dolacak olan silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu karar tasarısının genel kurulda reddedilmesinin ardından ABD'den İran ile silah ticareti yapacak olan ülkelere yaptırımlar gelebileceği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı konvansiyonel silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım uygulanmasına izin veren yeni bir kararname çıkaracağı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, kararnamenin önümüzdeki günlerde çıkarılması beklenirken, kararname ile İran'la silah ticareti yapanlara ikincil yaptırımlar uygulanması ve ABD pazarına erişimlerinin engellenmesi bekleniyor.

İran'ın İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD ile yaptığı 2015 nükleer anlaşması uyarınca, BM'nin konvansiyonel silah ambargosu 18 Ekim'de sona erecek. BMGK'da yer alan birçok ülke ise ABD'nin Mayıs 2018 tarihinde nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeni ile BM yaptırımlarını yeniden uygulatma hakkına sahip olmadığını savunuyor. Uzmanlar, çoğu yabancı şirketin İran gibi küçük ülkelerle ticaret yapmak için ABD pazarından dışlanma riskini göze almayacağını ifade etti.



ABD'nin Venezuela ve İran Özel Temsilcisi Elliott Abrams dün yaptığı açıklamada, Washington'un BM silah ambargosunu ihlal edenlere yaptırım uygulamayı planladığını, ancak bunun bir kararname ile mi yapılıp yapılmayacağına değinmemişti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı açıklamada ise, İran ile yapılan ticarete engel olmak amacı ile 2 yıl önce nükleer anlaşmayı terk ettiklerini ifade etmiş, ABD'nin yaptırım gücüne vurgu yapmıştı. Pompeo, BM silah ambargosuna değinerek, "Bu yaptırımların uygulanmasını sağlamak için yapmamız gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.