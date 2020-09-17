Yunanistan'da maske fiyaskosu! Öğrencilere dağıtılan maskeler ile ilgili çarpıcı itiraf...

Yunanistan hükumetinin okullara dağıttığı ücretsiz maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması tepki çekti.

Yunan hükumetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı kapsamında dağıtılan maskelerin yanlış ölçüm nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük boyutlarda olduğu görüldü.