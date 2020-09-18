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ABD tepki çeken '' anlaşmasına 5 ülkenin daha katılacağını açıkladı

Son dakika bilgisine göre 'İhanet anlaşması' olarak adlandırılan ABD, , BAE ve Bahreyn'in yaptığı anlaşmaya 5 ülkenin daha karılacağı açıklandı. Beyaz Saray, üçü Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 08:24 Son Güncelleme: 18.9.2020 08:37 ABONE OL
ABD tepki çeken 'İsrail' anlaşmasına 5 ülkenin daha katılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

Meadows ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

TRUMP, BM KONUŞMASI İÇİN NEW YORK'A GİTMEYECEK

Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.

Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.

Son dakika: Tepki çeken normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalandı

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ABD tepki çeken 'İsrail' anlaşmasına 5 ülkenin daha katılacağını açıkladı
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