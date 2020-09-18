Çinli bilim insanlarından çarpıcı koronavirüs açıklaması! O kişilerin covid-19'a yakalanma oranı 5 kat daha az

"UZUN SÜRELİ GÖZLÜK TAKAN İNSANLARIN VİRÜSE YAKALANMA ORANI 5,4 KAT DAHA AZ"

NTV'nin haberine göre; Bununla birlikte araştırmacılar, daha genel bir nüfus verisi sağlamak için Hubey eyaletinde yaşları 7 ile ile 22 arasında değişen öğrencilerinin yer aldığı on-yirmi yıl önce yapılan çalışmaları da derledi. Günümüzde genç ve orta yaşlı olan bu kişilerin yüzde 31,5'i miyop görme kusurları nedeniyle gözlük taktığı hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra, gözlük takanların corona virüs tanısı alma oranın, diğerlerine göre sayısal olarak 5,4 kat daha az olduğunu hesapladı.



Çalışmanın yazarları, 'Ana bulgumuz, her gün uzun süre gözlük takan Covid-19 hastalarının nispeten nadir görülmesiydi, bu da günlük gözlük kullanıcılarının yeni tip corona virüse daha az duyarlı olduğunun ön kanıtı olabilir' 'diye yazdı.