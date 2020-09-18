Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 760 kişide virüs tespit edilirken 1760 kişi ise iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 1755'e, vaka sayısı 97 bin 264'e ve iyileşen sayısı da 76 bin 690'a ulaştı.

Fas resmi haber ajansına göre, hükümet, ülkede artan vaka sayıları sebebiyle Kasablanka kentine uygulanan karantinayı 21 Eylül'den itibaren 14 gün uzatma kararı aldı.

Fas'ta hükümet 9 Eylül'de aldığı kararla salgınla mücadele kapsamında olağanüstü halin 10 Ekim'e kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Olağanüstü durum gereğince hükümetin salgının çeşitli düzeylerdeki etkilerini sınırlandırmak için istisnai önlemler alabileceği belirtiliyor.