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Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in testi pozitif çıktı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 20:07 ABONE OL
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Devlet Başkanı Giammattei, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çoklu Sertleşim (multipl skleroz) hastası 64 yaşındaki devlet adamı, baston desteğiyle yürüyebiliyor.

Giammattei'nin açıklaması, ülkenin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 aydır kapalı olan sınırlarını açtığı ve uluslararası uçuşları başlattığı güne denk geldi.

16 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 83 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

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Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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