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’da mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

'da bir mezbaada ortaya çıkan skandal görüntüler büyük tepki topladı. İspanya'da bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 16:11 Son Güncelleme: 18.9.2020 16:16 ABONE OL
İspanya’da mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

İspanya'nın Toledo şehrinde bulunan bir mezbahada işçilerin kuzuları bacaklarından tutarak fırlattığı görüldü. İşçilerin aynı zamanda kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı anlar ise görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkedeki hayvan hakları derneği NGO Equalia harekete geçti. Dernek, İspanyol yetkilerinden mezbahadaki işçiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

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İspanya’da mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!
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