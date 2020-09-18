Madrid’deki 6 bölgede karantina tedbirleri uygulanacak

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) dünyada 30 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Dünyada bu salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında ise ABD geldi. İspanya'da ise son 24 saatte vaka ve ölüm sayılarının artması, ülkede bir takım tedbirler alınmasına neden oldu. Alınan kararlar bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

6 BÖLGEDE KARANTİNA TEDBİRLERİ UYGULANACAK

İspanya'nın başkenti Madrid'in bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül'den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

KISITLAMALARDAN YAKLAŞIK 850 BİN KİŞİNİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Korona virüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden tırmanışa geçmesinin ardından birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. İspanya'nın başkenti Madrid'in bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül'den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Getirilen kısıtlamaların yaklaşık 850 bin kişiyi etkileyeceği düşünülüyor. Kısıtlamaların uygulanacağı 6 bölgede parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişi ile sınırlandırılacak. İşletmeler ise yerel saatle 22:00'de kapatılacak.

"ÖNLEMLERİ UYGULAMA ZAMANI"



Bölge Lideri Isabel Diaz Ayuso bugün yaptığı açıklamada, başkentte bulunan 6 bölgede, bölgeler arası ve bölge içi hareketlerin kısıtlanacağını aktardı. Ayuso, 100 bin kişide bin vaka sayısına ulaşılması nedeni ile bu bölgelerin seçildiğini ifade ederken, "Kilitlenmeden ve ekonomik felaketten kaçınmalıyız. Tüm vatandaşları kısıtlama zamanının geldiğini düşünmüyoruz. Bunun yerine mükemmel bir şekilde belirlediğimiz alanlarda önlemleri uygulama zamanı" dedi. Öte yandan İspanya'da toplam vaka sayısı 640 bin 40'a, toplam can kaybı ise 30 bin 500'e ulaştı.

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