'Orman gibi bina' projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

Projeyi yürüten emlak acentesine göre 826 dairenin tamamı bu yıl nisan ayında satıldı. Ancak modern bir eko-cennete benzemesi amaçlanan bölge, kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine benziyor. Zira konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Sivrisinekler de bu bitkileri çok seviyor.