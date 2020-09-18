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'Orman gibi bina' projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

Her gün yeni bir ilginç haberle karşımıza çıkan 'den gelen son görüntüler büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Çin'de yeşil konut projesi, beklenmeyen misafirlerin gelmesi sonucu kabusa döndü. Konut projesinde apartmanların balkonlarına ekilen bitkiler bakımsızlıktan kontrol edilemez hale gelince evler ormanı andırdı. Konutlarda sineklerin çok sevdiği bitkiler kullanılınca evler istilaya uğradı. İşte haberin detayları ve o görüntüler.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 14:30 Son Güncelleme: 18.9.2020 14:43 ABONE OL
'Orman gibi bina' projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

'de hesap edilemeyen davetsiz misafirler konut projesini istila etti. Balkonlara ekilen bitkileri seven sinekler, evleri istila etti. Bakımsızlıktan büyüyen bitkiler, konutları ormana çevirdi.Çin'de bir megakentte hayata geçirilen deneysel bir yeşil konut projesi, apartman sakinlerine her balkonda bakımlı bahçelerin bulunduğu "dikey bir ormanda" yaşama fırsatı sunuyor.

Yeşil konut projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

Projeyi yürüten emlak acentesine göre 826 dairenin tamamı bu yıl nisan ayında satıldı. Ancak modern bir eko-cennete benzemesi amaçlanan bölge, kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine benziyor. Zira konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Sivrisinekler de bu bitkileri çok seviyor.

Yeşil konut projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

BİTKİLER, BALKONLARI TAMAMEN YUTTU

Çengdu şehrindeki Qiyi Orman Bahçesi'ne sadece bir avuç ailenin taşındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısında başlanan proje 2018'de inşa edildi ve her balkon, bitkilerin büyümesi için yeterli alan bulunacak şekilde tasarlandı. ailenin taşıdığı ifade edildi.

Yeşil konut projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

Onlarla ilgilenecek kiracılar henüz taşınmadan 8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı. AFP'nin haberine göre bitkiler, ihmal edilen bazı balkonları dallarıyla tamamen yuttu.

Yeşil konut projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

10 AİLE TAŞINDI

Budanmamış bitkilerin sardığı balkonların arkasındaki bazı pencerelerin kağıtlarla kaplandığı görülürken, yeni evlerine taşınan bazı sakinlerin sivrisineklerle savaşmayı seçtiği anlaşıldı.

Yeşil konut projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı

Az sayıda dairenin ışıklarının yandığı, balkonundaki bitkilerin de budandığı görüldü. devletine bağlı yayın kuruluşlarından Global Times'ta, siteye sadece 10 (milliyet.com.tr)

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'Orman gibi bina' projesi felakete dönüştü! Evler istilaya uğradı
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