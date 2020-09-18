Rusya, 4 ülkeye uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Korona Virüs Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Güney Kore'ye uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu.

21 EYLÜL'DEN İTİBAREN...



Korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Rusya'da önümüzdeki günlerde uluslararası uçuşlara yenileri eklenecek. Rusya Korona Virüs Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada, 21 Eylül'den itibaren Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan'a, 27 Eylül'den itibaren ise Güney Kore'ye uçuşların yeniden başlatılacağı duyuruldu.

ÖZEL TAHLİYE UÇUŞLARI ASKIYA ALINMIŞTI

Merkez, uçuşların karşılıklı ve haftalık olarak yapılacağını açıklarken, hükümetin korona virüs salgını nedeni ile ilkbaharda başlattığı özel tahliye uçuşlarını ise askıya aldığını duyurdu.

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