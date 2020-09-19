Böyle bağış görülmedi!

ABD'li milyarder iş adamı Chuck Feeney, yaptığı sıradışı bağışlarla kendine hayran bıraktı. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'ta yer alan özel habere göre, hayatı boyunca çalışan 89 yaşındaki Feeney, son 40 yılda kazancını gizli bir şekilde çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışladı. Servetinin bir bölümünü ölümünden sonra bağışlayan milyarderlerin aksine "yaşarken vermek" fikrini benimseyen hayırsever iş insanı, yaptığı yardımların küçük de olsa dünyayı değiştirdiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.ABD'ye göç eden İrlandalı mütevazı bir ailenin çocuğu olan Chuck Feeney, 1931'de New Jersey'de dünyaya geldi. Feeney, Robert Miller ile birlikte 1960'da havalimanlarında faaliyet gösteren Duty Free Shoppers (DFS) adlı şirketi kurdu. Kısa bir sürede zengin olan Feeney, aşırı lüks zevkler yerine daha sade bir yaşamı tercih etti. Eşi ile emekliliği için sadece 2 milyon dolar ayıran Feeney, sade bir eve yerleşti. Servetinin kendisi ve ailesinin ihtiyacından daha fazla olduğunu düşünen Feeney, The Atlantic Philanthropies (Atlantik Yardımseverleri) adlı bir vakıf kurarak bu vakıf aracılığıyla parasını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Dünya çapındaki hayır kurumlarına, üniversitelere ve vakıflara 8 milyar dolardan fazla bağışta bulundu. Hayattayken tüm servetini bağışlamaya karar veren Feeney, tüm varlığını dağıtmak için 14 Eylül 2020'yi son tarih olarak belirledi. Bağışlarından önce Forbes dergisinin en zengin sıralamasında ilk 15'te bulunan Feeney'ın serveti, bağışlarından sonra sıfıra düştü. Ölmeden önce tüm servetini bağışlayabildiği için mutlu olduğunu belirten Feeney, herkese "Bugün verebilecekken yarına bırakma" tavsiyesinde bulundu.