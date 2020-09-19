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’ta evde tüp patladı: 1 ölü, 3 yaralı

’ın başkenti Kazablanka’da bulunan bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 23:33 ABONE OL
Fas’ta evde tüp patladı: 1 ölü, 3 yaralı
Fas'ın başkenti Kazablanka'da bulunan Mohammedi bölgesindeki bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Patlama 4 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. Yetkililer, patlamanın şiddeti ile evde bulunan bir kişinin binanın dışına fırladığını ve hayatını kaybettiğini aktardı. Patlama sonrası dairede çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Fas’ta evde tüp patladı: 1 ölü, 3 yaralı
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