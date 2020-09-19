Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Ancak Royal Society araştırmacıları, son bulguların ışığında bu teoriyi kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırdığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan çalışmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Geoffrey Smith, "Yeni tip Koronavirüsün şu ana kadar oldukça kararlı olduğunu kanıtlamış olması iyi bir haber, çünkü bir hastalığı tespit etmek ve tedavi etmek daha kolay, oldukça sabit bir hale geldi. Tüm genom dizileme, yalnızca birinin enfekte olduğunu anlamamıza değil, aynı zamanda virüsün türünü kesin olarak tanımlamamıza ve böylece enfeksiyonun muhtemelen nereden geldiğini bulmamıza olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.