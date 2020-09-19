Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Son dakika! virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Son dakika gelen habere göre İngiltere’de bilim insanları yaptıkları çalışmalarda, koronavirüsün eskisine oranla alışılmadık derecede daha yavaş mutasyona uğradığını açıkladı. İşte heyecanlandıran gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 09:53 Son Güncelleme: 19.9.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

İngiltere'de Royal Society adlı bilim kuruluşu, ülkenin önde gelen virologlarından oluşan SET-C (Science in Emergency Tasking - Covid-19) görev gücü tarafından tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Çalışmada koronavirüsün, pandeminin zirve yaptığı Mart-Mayıs arası dönemine göre alışılmadık derecede yavaş bir oranda mutasyona uğradığı belirtildi.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

GENETİK KODUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VİRÜSÜ ŞİDDETLİ HALE GETİRMEDİ

Araştırmacılar, şu ana kadar koronavirüsün genetik kodunda yapılan değişikliklerin hiçbirinin onu daha bulaşıcı veya şiddetli hale getirmediğini açıkladı.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Bilim insanları, koronavirüsün mutasyonundaki yavaşlamanın daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyona karşı korunacağı anlamına geldiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etki sağlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

DAHA ÖNCEKİ İDDİAYI ÇÜRÜTTÜLER

Daha önce farklı bilim insanları, koronavirüsün mutasyona uğradığını ancak daha az şiddetli ancak daha bulaşıcı hale geldiğini öne sürmüştü.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Ancak Royal Society araştırmacıları, son bulguların ışığında bu teoriyi kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırdığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamaya yapan çalışmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Geoffrey Smith, "Yeni tip Koronavirüsün şu ana kadar oldukça kararlı olduğunu kanıtlamış olması iyi bir haber, çünkü bir hastalığı tespit etmek ve tedavi etmek daha kolay, oldukça sabit bir hale geldi. Tüm genom dizileme, yalnızca birinin enfekte olduğunu anlamamıza değil, aynı zamanda virüsün türünü kesin olarak tanımlamamıza ve böylece enfeksiyonun muhtemelen nereden geldiğini bulmamıza olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

ARAŞTIRMACILAR EMİN

Öte yandan araştırmacılar, yavaş bir oranının bile virüsün belirli ilaçlara direnç geliştirmesine neden olabileceğini ancak virüsün şu anki görünümünde, hastalığın daha şiddetli veya bulaşıcı hale gelmediğinden emin olduklarını açıkladı.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Çalışmanın bir parçası olarak, uzmanlar virüsün İngiltere'deki kökeni inceledi ve virüsün en yakın akrabasının Çin'de bulunan RaTG13 adlı bir yarasa virüsü olduğunu buldular. Bununla birlikte ,araştırmacılar iki virüsün genetik kodunun yüzde 97 oranında aynı olduğunu ancak, viral genetik materyal söz konusu olduğunda bunun büyük bir fark olduğunu söyledi.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

İNSAN ELİYLE YAPILDI İDDİALARI KOMPLO TEORİSİ

Araştımacılar, bu yüzden yeni tip ile ile diğer koronavirüsler arasındaki farkın, laboratuvarda yapılmış ve kasıtlı olarak serbest bırakılamayacak kadar büyük olduğunu ve virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair iddiaların yalnızca komplo teorisi olduğunu bildirdi.

Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...

Royal Society araştırmacı çalışmalarının virüsün insanlara doğrudan yarasalardan veya bir aracı memeli konakçı yoluyla atladığını ve mutasyondaki yavaşlamasının onun doğal bir virüs olduğunu kanıtladığını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA