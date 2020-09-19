Yunan gazetesinin alçak manşetine sert tepki

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attığını belirterek, "Yunan büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi. "Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Ama hakaret, küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bununla ilgili Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olana yapmak onların sorumluluğundadır. Yunanistan'ın Türkiye ile olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu."Kıbrıs meselesinde artık federasyon için müzakere edilmeyeceğinin defalarca söylendiğini de belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 5+1 gayri resmi toplantıda Türkiye olarak konfederasyon ve iki devletli seçim başta olmak üzere güçlü bir şekilde ifade edeceğiz."Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Yunan gazetesinin edepsizliği için "Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur" dedi.