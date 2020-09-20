Covid-19'un ortaya çıktığı Wuhan'da ilginç görüntü! 950 kişilik tren...

Dünya hala koronavirüse karşı mücadelesini sürdürürken, virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde hayat tamamen normale döndü. Wuhan'da turistik faaliyetler başladı. 950 yolculu tren iki günlük turistik geziye çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde hayat tamamen normale döndü! 950 yolculu tren turistik geziye çıktı | Video

950 YOLCUSU İLE HAREKET ETTİ

Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan'da hayat normale dönüyor. Çin yönetimi her şeyin normale döndüğünü göstermek için Wuhan kentinden bir turistik tren kaldırdı. 19 Eylül Cumartesi günü Wuhan kentinden hareket eden ilk turistik trenin 950 yolcusu bulunuyor.

Yine Hubei eyaletinin Xiangyang kentine gidecek olan tren, yola, iki günlük bir turistik ziyaret için çıktı.

Salgının başladığı ilk yer olan Hubei eyaleti içinde ve eyaletler arası turizmi canlandırmak için başka hatlarda da turistik tren seferleri düzenleneceği bildirildi.

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