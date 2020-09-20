Dünya virüsün pençesinde

Endonezya'da koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirlere uymayanlara ilginç cezalar veriliyor. 3 Eylül'de başkent Cakarta'da maske takmayan bir kişiye halka açık alana kurulan tabutun içinde yatma cezası verilmişti. Doğu Java eyaletinde ise bu kez maske takmayan 8 kişiye koronanavirüsten ölenlerin mezarlarını kazma cezası verildi. Eyalet meclisinde alınan kararla uygulanan ceza mezar kazan 8 kişinin arasında çocuk yaşta birinin de bulunması nedeniyle bazı insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." dedi. İngiltere'de en son 4 bin 332 yeni vaka tespit edildi.Dünyanın "en yaşanılabilir şehirleri" sıralamasında 7 kez üst üste birinci seçilmesinin ardından son iki yılı da ikinci sırada tamamlayan Avustralya'nın Melbourne kenti, koronavirüs yasaklarından dolayı "hayalet şehre" döndü. Ülkede Kovid-19'un en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden Melbourne'da 21.00-05.00 arasında sokağa çıkılmıyor. Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden 837 kişiden 750'si Melbourne'un başkenti olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı. Melbourne'daki işletmelerin yüzde 90'ı kapalı. Melbourne'da döner dükkanı işleten İbrahim Göçol, "İnsan sayısı yüzde 90 azaldığına göre bizimde gelirimiz yüzde ellinin üzerinde düştü. Mal sahibiyle anlaştık, kiranın yüzde ellisini ödüyoruz, yüzde ellisi de borç olarak bakiyede kalıyor şu anda" dedi.Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemlere uymadığı için para cezası aldı. Başsavcılık, 22 Ağustos'ta kendi düğününde sosyal mesafe kuralını ihlal eden Bakan'ı 390 euro para cezasına çarptırdı. Grapperhaus'un düğününden kareler sosyal medyaya yansımış, fotoğraflarda Bakan'ın onlarca davetliyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden bir arada bulunduğu görülmüştü.