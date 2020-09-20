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'da son 24 saatte 10 bin 569 vakası tespit edildi

'da yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 569 vaka görüldü.

AA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 21:07 ABONE OL
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 569 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 569 artışla 453 bin 763'e yükseldi. Ülkede 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 585'e ulaştı.

Son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 894 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü ve bunlardan 593'ünün yoğun bakımda yattığı ülkede yoğun bakım hasta sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 koronavirüs vakası tespit edildi
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