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Fransız medyasında çarpıcı manşeti: Türkler geri döndü!

'nin ve 'daki hamlelerinden rahatsız olan 'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Macron'dan Türkçe diyalog çağrısı geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını manşetine taşıyan Fransız haber sitesi Aleteia, Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenileyerek güç göstergesinde bulunduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 12:17 Son Güncelleme: 20.9.2020 12:20 ABONE OL
Fransız medyasında çarpıcı Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü!

'nin, 'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta , Yunanistan, AB üyesi ülkelerinin Türkiye'nin bu haklı çabalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde boyun eğmiyor.

Fransız medyasında çarpıcı Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü!

Bölgeye donanmasını gönderen , dengeleri değiştirdi. Fransız haber sitesi Aleteia da, 'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fransız medyasında çarpıcı Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü!

TÜRKLER GERİ DÖNDÜ

'nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour "Türkler geri döndü" manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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Fransız medyasında çarpıcı Doğu Akdeniz manşeti: Türkler geri döndü!
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