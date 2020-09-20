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İkinci dalga yasakları başladı

Giriş Tarihi: 20.9.2020 ABONE OL
İkinci dalga yasakları başladı
Dünya Geneli: Toplam vaka sayısı 30 milyon 906 bini geçti. 959 bin 630 kişi ise yaşamını yitirdi.
İspanya: Madrid'de 850 bin kişiyi ilgilendiren yeni yasaklar devrede. Basketbol liginde iki maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
ABD: Başkan Donald Trump, koronavirüs aşısının onay aldığı takdirde 24 saat içinde dağıtıma hazır olacağını ve 2020 bitmeden 100 milyon doz aşının üretileceğini söyledi.
Avustralya: 24 kişi daha Kovid- 19'a yakalandı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya: Son 24 saatte 6 bin 65 yeni vaka, 144 can kaybı yaşandı..
Fransa: Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı.
Hindistan: Bin 247 kişi daha yaşamını yitirdi.
Irak: 5 ay sonra ibadet yerlerinin yeniden açılması kararı alındı.
Edonezya: Başkent Cakarta'da 27 otel karantina merkezine dönüştürüldü.
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İkinci dalga yasakları başladı
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