İkinci dalga yasakları başladı

Toplam vaka sayısı 30 milyon 906 bini geçti. 959 bin 630 kişi ise yaşamını yitirdi.Madrid'de 850 bin kişiyi ilgilendiren yeni yasaklar devrede. Basketbol liginde iki maç Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.Başkan Donald Trump, koronavirüs aşısının onay aldığı takdirde 24 saat içinde dağıtıma hazır olacağını ve 2020 bitmeden 100 milyon doz aşının üretileceğini söyledi.24 kişi daha Kovid- 19'a yakalandı, 7 kişi hayatını kaybetti.Son 24 saatte 6 bin 65 yeni vaka, 144 can kaybı yaşandı..Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı.Bin 247 kişi daha yaşamını yitirdi.5 ay sonra ibadet yerlerinin yeniden açılması kararı alındı.Başkent Cakarta'da 27 otel karantina merkezine dönüştürüldü.