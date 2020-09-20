NSU kurbanı Şimşek’in adı meydana verildi

Almanya'da aşırı sağcı terör grubu (NSU) tarafından öldürülen Enver Şimşek'in adı Almanya'nın Jena kentinde bir meydana verildi. 9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg'de öldürülen Enver Şimşek (38) NSU'nun ilk kurbanı olmuştu. Yeraltına geçen ve yıllarca yakalanmayan NSU üyeleri 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk toplam 10 kişiyi öldürmüştü. Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek törende yaptığı konuşmada "Devletin sağ gözü kör" dedi. Şimşek NSU'nun terör eylemlerinin arka planının ve destekçilerinin tümüyle aydınlatılamadığını belirtti. Jena Belediye Başkanı Thomas Nitzsche de kurban yakınlarından devlet kurumlarının başarısızlığı nedeniyle özür diledi.