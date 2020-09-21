Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya seslenecek! BM Genel Kurulu'nda 'adalet mesajı'

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde açıklama yapan Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak. İlk etkinlik, Türkiye saati 16.00'da, açılışını yapacağım BM'nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı olacak" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün başlıyor. Toplantıların açılış konuşmasını, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yapacak. Bozkır'ın ardından Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanı Abdou Aborry, Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Münir Akram ile Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf ile gençlik temsilcileri konuşma yapacak. Açılışta ayrıca BM'nin 75. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler de gerçekleştirilecek.
TARİHİ BİR OTURUM OLACAK
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak. BM'nin 75. yılında fiziki katılım ve video mesajları birleştireceğiz. İlk etkinlik, Türkiye saati 16.00'da, açılışını yapacağım BM'nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı olacak" ifadelerini kullandı. Bozkır, "BM'nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı'nda liderler, bakanlar ve ülke temsilcileri, BM'nin 75 yılda başardıklarını, karşılaştığı sorunları ve önümüzdeki dönemde BM'yi daha etkin hale getirmenin yollarını ele alacak" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN 3'ÜNCÜ SIRADA KONUŞACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 75. Genel Kurul'un ilk günü (yarın) konuşmasını video mesaj aracılığıyla gerçekleştirecek. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından üçüncü sırada konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu konuşmasında koronavirüsle mücadele, Suriye, Libya, Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki son durum, terörle mücadelede uluslararası işbirliği konularında mesajlarını verecek. Erdoğan'ın konuşmasında koronavirüsle mücadelede önemli bir yer tutacak.
SALGINLA MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ MESAJI
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin 150 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yaptığını belirtecek olan Erdoğan, bu hastalıkla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret edecek. Erdoğan, dünyanın çeşitli ülkelerinde devam eden aşı çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak aşının insanlığın ortak malı olması gerektiği, aşının dağıtımında adil bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini belirtecek. Erdoğan, konuşmasında, Birleşmiş Milletler'in küresel krizlerde daha etkin rol oynayabilmesinin yapısının değiştirilmesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapacak.
'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'
74. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek. Suriye, Libya ve Filistin başta olmak üzere bölgesel meselelere de değinecek olan Erdoğan, terörle mücadelede uluslar arası işbirliğine dikkat çekecek. Erdoğan, Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine desteğini vurgulayacak. Türkiye'nin Suriye krizi nedeniyle 4 milyon aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatacak olan Erdoğan, dünya devletlerini mültecilerin sorununda daha fazla sorumluluk almaya davet edecek.
DOĞU AKDENİZ'DE ADİL VE HAKKANİYETLİ ÇÖZÜM
Erdoğan'ın konuşmasında son dönemde gerginliğin arttığı Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili de mesajlar vermesi bekleniyor. Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerilimde diyalog ve diplomasi mesajları veren Erdoğan, Doğu Akdeniz'de paylaşımcı, adil ve hakkaniyetli bir çözümü savunduklarını anlatacak.