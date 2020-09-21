Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya seslenecek! BM Genel Kurulu'nda 'adalet mesajı'

'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR'

74. BM Genel Kurul konuşmalarında 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısı yapan Erdoğan, BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyecek. Suriye, Libya ve Filistin başta olmak üzere bölgesel meselelere de değinecek olan Erdoğan, terörle mücadelede uluslar arası işbirliğine dikkat çekecek. Erdoğan, Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine desteğini vurgulayacak. Türkiye'nin Suriye krizi nedeniyle 4 milyon aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatacak olan Erdoğan, dünya devletlerini mültecilerin sorununda daha fazla sorumluluk almaya davet edecek.