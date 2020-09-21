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'da nedeniyle 11 yerleşim yeri karantinaya alındı

'ın kuzeyinde geçen hafta tespit edilen nedeniyle 11 yerleşim yerinde uygulandı. Tarım Bakanlığı, geçen hafta ülkenin kuzey bölgesinde 9 ila 16 Eylül tarihleri arasında çeşitli kümes hayvanlarının öldüğünü ve bu ölümlerin nedeninin yüksek patojen kuş gribi olduğunu duyurmuştu.

AA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 18:24 Son Güncelleme: 21.9.2020 18:35 ABONE OL
Kazakistan'da kuş gribi nedeniyle 11 yerleşim yeri karantinaya alındı

Kuzey Kazakistan eyaleti Veteriner Departmanı Başkanı Berik Aljanov, yaptığı açıklamada, eyaletteki 11 yerleşim yerinde kuş gribi nedeniyle karantina uygulandığını belirterek, "Altı köyde daha kısıtlamaların getirilmesine ilişkin kararname hazırlanıyor. Dezenfeksiyon bariyerleri kurulmaya başladı." dedi.

Aljanov, bölgedeki tüm kümes hayvanlarının kuş gribine karşı aşılanacağını, ölen ve hasta kümes hayvanlarının toplanarak imha edileceğini ifade etti.

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsayeva ise kümes hayvanlarının yabani kuşlardan enfekte olduğunu açıkladı.

Tarım Bakanlığı, geçen hafta ülkenin kuzey bölgesinde 9 ila 16 Eylül tarihleri arasında çeşitli kümes hayvanlarının öldüğünü ve bu ölümlerin nedeninin yüksek patojen kuş gribi olduğunu duyurmuştu.

Sağlık yetkilileri, ülkede kuş gribinin insanlara bulaştığına dair tespitlerinin bulunmadığını açıklamıştı.

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Kazakistan'da kuş gribi nedeniyle 11 yerleşim yeri karantinaya alındı
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