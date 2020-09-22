BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan önemli açıklamalar! Ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamızın zamanı geldi

BM'de 75'inci Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır gerçekleştirdi. Bozkır dünyanın önemli sorunlarına değindi.

İlk Türk Genel Kurul başkanı olan Bozkır'ın konuşmalarında pandemi, mülteci krizine ilişkin çalışma planlamalarına değindi. Kolektif bir çalışma sorumluluğunun bulunduğunu belirten Bozkır, başkanlık dönemi içerisinde İnsani Yardım konusunu öne çıkartarak, hukuk konularında daha çok çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılış konuşmasını yaptı | Video

PANDEMİYLE MÜCADELE

Özellikle koronavirüs sürecinde yaşananlarla el birliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Volkan Bozkır, aşılara adil bir şekilde ulaşılması ve hastalıkla mücadele noktasında çalışmaları hep birlikte yapacaklarını belirtti.

Bozkır'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

-Birleşmiş Milletler insan haklarının bir numaralı koruyucusudur.

-Ayrılıklarımızı bir kenara bırakmamızın zamanı geldi.

-Kadınlar, siyasi ve ekonomik olarak karar alma sürecinde yeterince temsil edilememekte. Pandemi ile mücadele ederken bunlara da bakmamız gerekmekte.

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