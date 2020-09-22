Lübnan'ın Beyrut şehrinde 4 Ağustos 2020 tarihinde büyük bir patlama olmuştu. Liman şehri Beyrut'un limanı kullanılamaz hale geldiği gibi çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise Lübnan'da yeni bir patlama meydana geldi.
Son dakika: Lübnan’da yeni patlama! İşte ilk görüntüler | Video
YENİ PATLAMA
Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde bugün yeni bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada Lübnanlılar tarafından bu patlama paylaşılmaya başladı. Yetkililer tarafından patlamayla ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmedi.Son dakika: Beyrut havalimanında yangın çıktı Beyrut Limanı'ndaki yangın hala söndürülemedi