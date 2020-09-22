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Son dakika: ’da yeni ! İşte ilk görüntüler...

’ın şehrinde 4 Ağustos 2020 tarihinde büyük bir olmuştu. Liman şehri Beyrut’un limanı kullanılamaz hale geldiği gibi çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Edinilen son dakika habere göre; Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde bugün yeni bir patlama meydana geldi. Lübnanlılar tarafından bu patlama paylaşılmaya başladı. İşte o görüntüler...

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 16:27 Son Güncelleme: 22.9.2020 16:37 ABONE OL
Son dakika: Lübnan’da yeni patlama! İşte ilk görüntüler...

Lübnan'ın Beyrut şehrinde 4 Ağustos 2020 tarihinde büyük bir patlama olmuştu. Liman şehri Beyrut'un limanı kullanılamaz hale geldiği gibi çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise Lübnan'da yeni bir patlama meydana geldi.

Son dakika: Lübnan’da yeni patlama! İşte ilk görüntüler | Video

YENİ PATLAMA

Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde bugün yeni bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada Lübnanlılar tarafından bu patlama paylaşılmaya başladı. Yetkililer tarafından patlamayla ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

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Son dakika: Lübnan’da yeni patlama! İşte ilk görüntüler...
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