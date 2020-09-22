Lübnan'ın Beyrut şehrinde 4 Ağustos 2020 tarihinde büyük bir patlama olmuştu. Liman şehri Beyrut'un limanı kullanılamaz hale geldiği gibi çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise Lübnan'da yeni bir patlama meydana geldi.

Son dakika: Lübnan’da yeni patlama! İşte ilk görüntüler | Video

YENİ PATLAMA

Lübnan'ın Nebatiye bölgesinde bugün yeni bir patlama meydana geldi. Sosyal medyada Lübnanlılar tarafından bu patlama paylaşılmaya başladı. Yetkililer tarafından patlamayla ilgili henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

Son dakika: Beyrut havalimanında yangın çıktı

Beyrut Limanı'ndaki yangın hala söndürülemedi