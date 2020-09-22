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Son Dakika: Devlet Başkanı Putin: Rusya hazır

Reuters bir son dakika gelişmesini kamuoyuna duyurdu... Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kendi KOVİD-19 aşısını hazırladığını ve isteyen yetkililerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

REUTERS
Giriş Tarihi: 22.9.2020 19:58 Son Güncelleme: 22.9.2020 20:19 ABONE OL
Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya hazır

Rusya, korona virüs aşısı ile ilgili bir son dakika gelişmesini paylaştı. Sabah saatlerinde Rusya'nın ikinci Covid-19 aşısının kaydının 15 Ekim'e kadar tamamlanacağı haberinin ardından şimdi de Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir açıklama geldi.

"BM YETKİLİLERİNE ÜCRETSİZ VERMEYE HAZIRIZ"

BM 75. Genel Kurulu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kendi Kovid-19 aşısını, isteyen BM yetkililerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Son dakika: Rusya'dan ikinci coronavirüs aşısı açıklaması: 15 Ekim'e kadar tamam... Son Dakika: AB zirvesi ertelendi

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Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya hazır
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