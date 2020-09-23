ABD'de yılın altıncı idamı gerçekleştirildi

ABD'li yetkililer, 50 yaşındaki William Emmett LeCroy'un infazının Indiana eyaletine bağlı Terre Haute'deki federal hapishanede zehirli iğneyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Büyücülük takıntısıyla cinayet ve tecavüz suçlarından idama mahkum edilen LeCroy'un infazına maktulün yakınlarının da katıldığı belirtildi.

Mahkumun avukatlarının, yüksek mahkemeye, infazın ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi yönündeki başvuruları ise reddedilmişti.

LeCroy, büyücülük takıntısıyla 2004'te Georgia eyaletinde tecavüz ettiği 30 yaşındaki hemşire Joann Tiesler'i öldürmekten suçlu bulunmuştu.

ABD'de bu yıl idama çarptırılan 5 mahkumun cezası infaz edilmişti. LeCroy'un infazı ile bu sayı 6'ya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı, Temmuz 2019'da federal hükümetin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

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