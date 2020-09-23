ABD’nin anlaştığı şirket 'Koronavirüs aşısı'nda son aşamaya geçti!

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin anlaşma yaptığı dördüncü ilaç şirketi olan J&J'nin koronavirüs aşı adayının da insan deneylerinde son aşamaya geldiği bildirildi. Şirket tarafından geliştirilen aşı adayının 60 bin gönüllü üzerinde 205 farklı bölgede deneneceği aktarıldı.

ABD'nin anlaştığı diğer üç şirketin ise Moderna, Pfizer ve AstraZeneca olduğu biliniyor. Öte yandan, AstraZeneca'nın İngiltere'deki deneylerinde gönüllülerde 'nörolojik rahatsızlık' görülmesi nedeniyle ABD'deki deneylerini askıya almış durumda.

Hiçbir belirti yokken testimiz pozitif çıktı. Belki sokakta aranızda olacaktım

Koronavirüs aşısı için gönüllü aranıyor

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