Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’nin anlaştığı şirket 'Koronavirüs aşısı'nda son aşamaya geçti!

’nin anlaştığı şirket ''nda son aşamaya geçti!

merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) () aşı adayının insan deneylerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 17:20 Son Güncelleme: 23.9.2020 17:21 ABONE OL
ABD’nin anlaştığı şirket 'Koronavirüs aşısı'nda son aşamaya geçti!

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin anlaşma yaptığı dördüncü ilaç şirketi olan J&J'nin koronavirüs aşı adayının da insan deneylerinde son aşamaya geldiği bildirildi. Şirket tarafından geliştirilen aşı adayının 60 bin gönüllü üzerinde 205 farklı bölgede deneneceği aktarıldı.

ABD'nin anlaştığı diğer üç şirketin ise Moderna, Pfizer ve AstraZeneca olduğu biliniyor. Öte yandan, AstraZeneca'nın İngiltere'deki deneylerinde gönüllülerde 'nörolojik rahatsızlık' görülmesi nedeniyle ABD'deki deneylerini askıya almış durumda.

Hiçbir belirti yokken testimiz pozitif çıktı. Belki sokakta aranızda olacaktım Koronavirüs aşısı için gönüllü aranıyor DSÖ'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: İki yıldan kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’nin anlaştığı şirket 'Koronavirüs aşısı'nda son aşamaya geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA