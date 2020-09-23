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'ten son dakika açıklaması! ne zaman bitecek? Tarih verdi

Dünya genelinde 32 milyona yakın kişiye bulaşan 1 milyona yakın kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Pandemi süresinde corona virüs hakkındaki fikirleriyle gündeme gelen Microsoft'un kurucusu , pandemisi ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Bill Gates yaptığı açıklamasında coronavirüsün biteceği tarih ile ilgili tahminlerini paylaştı. Corona virüs aşısı ne zaman kullanıma girecek? Covid-19 pandemisi ne zaman sona erecek? İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:22 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:23 ABONE OL
Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 ne zaman bitecek? Tarih verdi

Son dakika haberi: ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu , yeni tip corona virüsün yol açtığı hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. salgını ne zaman sona erecek? Bill Gates tarih vererek tahminlerini açıkladı.

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 ne zaman bitecek? Tarih verdi

EN İYİ SENARYO

Fox News Sunday'e konuşan Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 ne zaman bitecek? Tarih verdi

EN AZ BİR YILA İHTİYAÇ VAR

NTV'de yer alan habere göre; Corona virüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 ne zaman bitecek? Tarih verdi

Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.

Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.

Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 ne zaman bitecek? Tarih verdi

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren , Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

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Bill Gates'ten son dakika coronavirüs açıklaması! Covid-19 ne zaman bitecek? Tarih verdi
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