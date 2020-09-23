Fransa’da Müslümanlar hedefte

İslam karşıtı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Fransa'da 'Siyasal İslam'la mücadele" adı altında Müslümanları doğrudan hedef alan yasa tasarısı ülkede tartışma yaratmayı sürdürüyor. İslam karşıtlığıyla oy toplamayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı ve gelecek haftalarda Ulusal Mecliste görüşülmesi beklenen "ayrılıkçı fikirlere karşı mücadeleye" yönelik yasa tasarısı ülkedeki Müslüman toplumunu endişeye sevk ediyor. Le Figaro'nun "belli grupları etnik veya dini mensubiyetler etrafında kümelenmeyi engelleme" yasası olarak tanımladığı tasarı, gazetenin haberine göre Fransa'daki Müslümanlarda hedef olma korkusuna yol açıyor.Öte yandan Macron'un partisinde yaprak dökümü sürüyor. LREM'in ikinci adamı konumdaki Pierre Person'dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı. Person'un genel başkanlığa aday olacağı konuşuluyordu.