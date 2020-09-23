Suudi Kral, ABD'nin İsrail ile ilgili girişimlerine destek verdi

Suudi Kralı, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile bir konuşma gerçekleştirdi Kral bu konuşmasında gündeme ilişkin birçok konuya da değindi.

"ABD'NİN ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ"

Kral Selman, özellikle ABD'nin Orta Doğu'da barışı sağlamak için girişimlerini değerlendirdi. Kral, ''ABD'nin Filistin ve İsrail'i müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Kral Selman, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını belirtti.

''HİZBULLAH SİLAHSIZLANDIRILMALI''

Beyrut Limanı'ndaki patlama ile insani bir felaketle karşı karşıya kalan Lübnan'da ise yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, ''Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Hizbullah terör örgütünün silahsızlandırılması şart.'' diye konuştu.

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