ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı

Yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın yargı sistemini korku ve baskı için kullanmaya devam ettiğini belirten Pompeo, Amerikanın Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Yargıçlar Seyyid Mahmud Sadati, Muhammed Sultani ile Şiraz Birinci Devrim Mahkemesi ve Adelabad, Urumiye ve Vekilabad Hapishanelerini yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

Söz konusu şahıs ve kurumların işkence, insanlık dışı muamele ve cezalandırma, keyfi tutuklama gibi birçok karar ve uygulamadan dolayı listeye alındığını belirten Pompeo, "Bu yaptırım, Yargıç Sadati ve Birinci Devrim Mahkemesinin, tutuklanıp İran makamlarınca 12 Eylül 2020'de canice idam edilen genç atlet Navid Afkari'nin davasına dahil olmalarının ardından geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Afkari (27), 2018'de ülkedeki protestolara katıldıktan sonra tutuklanmış, cinayetle suçlanarak 12 Eylül'de idam edilmişti.

Navid Afkari'nin idamından önce de Adelabad hapishanesinde işkenceye maruz bırakıldığına ilişkin haberler de çıkmıştı.

Diğer taraftan Pompeo, Yargıç Muhammed Sultani ve Meşhed'deki Vekilabad hapishanesi yönetimi ile Urumiye hapishanesi yönetimini ise İran'daki Bahailere karşı verdikleri karar ve tutuklulara yönelik uygulamalardan dolayı yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD hafta başında ise İran Savunma Bakanlığını yaptırım listesine almıştı.