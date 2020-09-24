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'nin 22 eyaletinde vakalarında artış görüldü

'nin 22 eyaletinde son bir haftadır yeni tip (Kovid-19) vakalarında artış görüldüğü belirtildi. ABD medyasına yansıyan haberlerde, ülkenin orta batı eyaletlerinde bir hafta öncesine göre günlük Kovid-19 vaka sayısında yüzde 16 artış yaşandığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 18:51 Son Güncelleme: 24.9.2020 18:52 ABONE OL
ABD'nin 22 eyaletinde koronavirüs vakalarında artış görüldü

Özellikle Arizona, Colorado, Minnesota, Montana, Teksas, Utah ve Wyoming eyaletlerinde günlük vaka artışının son bir haftada yüzde 60'lara kadar çıktığı vurgulandı.

Günlük ortalama 43 bin vakanın görüldüğü 'de, son bir haftada Kovid-19 testlerinde yüzde 22 artış olduğu, buna göre ülke genelinde günlük 860 bin civarında test yapıldığına dikkat çekildi.

Sağlık yetkilileri, vaka sayısındaki ani artışları dayandırabilecekleri özel bir durum olmadığını belirtti.

ABD'nin 22 eyaletinde koronavirüs vakalarında artış görüldü

Virüsün kış aylarında daha da artacağı uyarısı

Uzmanlar, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle soğuk havaların, virüsün daha fazla yayılmasına neden olacağı konusunda uyardı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nden araştırmacılar, 1 Ocak'a kadar toplam 378 binden fazla Amerikalının Kovid-19'dan hayatını kaybedeceği tahmininde bulunuyor.

ABD'nin 22 eyaletinde koronavirüs vakalarında artış görüldü

CNN'e konuşan salgın hastalıkları uzmanı Dr. Jeanne Marrazzo, "Sonuç olarak, politik çizginin hangi tarafında olduğunuz önemli değil, rakamlar ortada, onlarla tartışamazsınız ve doğru yönde gitmiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 22 eyaletinde koronavirüs vakalarında artış görüldü

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de kış dönemine girmeden ülkedeki günlük vaka sayısının 10 binin altında olması gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin 22 eyaletinde koronavirüs vakalarında artış görüldü

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son verilere göre, dünyada salgının merkezi durumunda bulunan 'de 7 milyon 143 bine yakın vaka, 207 bine yakın da can kaybı bulunuyor.

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ABD'nin 22 eyaletinde koronavirüs vakalarında artış görüldü
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