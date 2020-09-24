Almanya’da Katolik Kilisesi cinsel taciz mağdurlarına tazminat ödeyecek

TEDAVİ MASRAFLARI DA KARŞILANACAK

Her cinsel taciz mağduru için bağımsız bir kurul tarafından ayrı karar verileceği ve tazminat tutarının buna göre belirleneceğini aktaran Baetzig, ayrıca mağdurların tedavi (psikoterapi) masraflarının da karşılanacağını bildirdi.