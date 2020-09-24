Son dakika haberi: Almanya'da 5 yıllık Ezan davasında karar! "Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok"

Alman Yüksek İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararda şu ifadelere yer verdi: "Devlet imtiyaz denetleme yasası kapsamında ezan sesi önemli bir rahatsızlık oluşturmamaktadır. Davacıların atıfta bulunduğu olumsuz din özgürlüğü, diğer inanç tezahürlerinden kurtulma hakkını da taşımamakta, aksine bireyleri kendi iradeleri dışında dini çağrılara katılmaktan korumaktadır. Bu, davacının evinde olduğu gibi haftada bir kez bu kadar düşük bir ses seviyesinde dini bir çağrının sıkıntı olmadığı anlamına gelir" denildi. OVG Münster mahkemesi davanın temyizine de izin vermediği belirtildi.