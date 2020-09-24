Son dakika haberi: Almanya'da 5 yıllık Ezan davasında karar! "Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok"

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Son dakika haberi: 'da 5 yıllık davasında karar! "Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok"

'nın Oer-Erkenschwick kasabasındaki Abdulhamit Cami'ne evleri 900 metre mesafede olan Alman çiftin sesinden rahatsız odukları gerekçesiyle 2015 yılında mahkemeye başvurdu. 5 yıllık davada karar açıklandı. Edinilen son dakika habere göre; Alman Yüksek İdare Mahkemesi, kilise çanları ile seçim propagandalarını örnek göstererek, "Haftada bir kez Cuma günleri yerel saat ile 12.00-14.00 arasında hoparlörden ses desibeli kurallarına uymak kaydıyla minareden ezanın okunmasında sakınca görülmemektir" diyerek, açılan davayı karara bağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:22 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:27 ABONE OL
Almanya'da son dakika Ezan kararı! Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok

'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Oer-Erkenschwick kasabasında 5 yıl önce sesini mahkemeye taşıyan Alman çifte Alman Yüksek İdare Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Mahkeme, "Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok" dedi.

Almanya'da son dakika Ezan kararı! Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok

'nın Oer-Erkenschwick kasabasındaki Abdulhamit Cami'ne evleri 900 metre mesafede olan Alman çiftin sesinden rahatsız odukları gerekçesiyle 2015 yılında mahkemeye başvurdu. 5 yıllık dava dün karara bağlandı.Alman Yüksek İdare Mahkemesi, kilise çanları ile seçim propagandalarını örnek göstererek, "Haftada bir kez Cuma günleri yerel saat ile 12.00-14.00 arasında hoparlörden ses desibeli kurallarına uymak kaydıyla minareden ezanın okunmasında sakınca görülmemektir" diyerek, açılan davayı karara bağladı.

Almanya'da son dakika Ezan kararı! Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok

Alman Yüksek İdare Mahkemesi, davaya ilişkin kararda şu ifadelere yer verdi: "Devlet imtiyaz denetleme yasası kapsamında sesi önemli bir rahatsızlık oluşturmamaktadır. Davacıların atıfta bulunduğu olumsuz din özgürlüğü, diğer inanç tezahürlerinden kurtulma hakkını da taşımamakta, aksine bireyleri kendi iradeleri dışında dini çağrılara katılmaktan korumaktadır. Bu, davacının evinde olduğu gibi haftada bir kez bu kadar düşük bir ses seviyesinde dini bir çağrının sıkıntı olmadığı anlamına gelir" denildi. OVG Münster mahkemesi davanın temyizine de izin vermediği belirtildi.

Almanya'da son dakika Ezan kararı! Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok

KARAR ALMANYA İÇİN GÜZEL BİR EMSAL

Öte yandan davaya ilişkin açıklamalarda bulunan Oer-Erkenschwick Belediye Başkanı Carsten Wewers de mahkeme kararının geneli için güzel bir emsal olduğunu ifade etti.

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Son dakika haberi: Almanya'da 5 yıllık Ezan davasında karar! "Minareden ezan okunmasında bir sakınca yok"
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