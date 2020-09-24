Son dakika haberi: Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Weihua'dan coronavirüs aşısı ile ilgili SABAH'a özel açıklamalar! Klinik denemelerdeki sonuçlar olumlu olursa...

Weihua'nın SABAH'a yaptığı açıklamalar şöyle:



AŞI ADİL BİÇİMDE DAĞITILACAK

Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Çin'de Covid-19'a karşı aşıların Ar-Ge çalışmalarının bitmesi ve kullanıma sunulmasının ardından küresel bir kamusal mal olarak sunulacağını ve böylelikle aşılara gelişmekte olan ülkelerin erişimi ve aşıları satın alabilirliği için Çin'in katkılarda bulunacağını ilan etmişti.



50 BİN KİŞİDE DENENİYOR

Covid-19 son derece tehlikeli bir virüstür ve aşıların negatif basınçlı odalarda üretilmesi gereklidir. Eğer aşılardan birisi için yapılan tüm klinik denemelerde çıkacak sonuçlar olumlu olursa, ilgili şirketin üretim kapasitesinin 600 milyon adeti geçmesi öngörülebilir. Denemelerin yapıldığı kişilerin sayısı 50 bin'i buluyor ve 115 ülke vatandaşını kapsıyor.



