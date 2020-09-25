Fetih ve Hamas İstanbul’da anlaştı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Ahmed, Fetih ve Hamas hareketlerinin Filistin'deki seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaştığını belirtti. Ahmed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "gelecek günlerde" seçimlerin yapılması konusunu değerlendireceği ve gerekli kararnameleri çıkaracağını kaydetti. Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de dahil edildiği bir seçim yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Ahmed, "Kudüs olmadan seçim olmayacak" ifadesini kullandı. Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.