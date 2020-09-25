Kirli çamaşırlarını ABD’de yıkatıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesinin ABD'ye yaptıkları ziyaretleriyle ilgili iddia şaşkınlık yarattı. The Washington Post'a konuşan ABD yetkililerine göre Netanyahu ailesi, Washington ziyaretlerinde yanlarında birkaç bavul dolusu kirli çamaşır getiriyor. Kirli çamaşırların Beyaz Saray personeli tarafından temizlendiğini belirten yetkili, "Netanyahu ailesi, yıkanması için bize kirli çamaşır getiren tek ziyaretçiler. Birkaç ziyaretten sonra bunun kasıtlı yapıldığını anladık" dedi. İsrailli yetkililer ise iddiaları suçlamaların saçma olduğunu kaydetti. Ancak yetkililer, Netanyahu'nun geçmişte çamaşır temizleme işlemleriyle ilgili başka suçlamaların hedefi olduğunu kabul etti.İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kirli çamaşır iddialarının İsrail'in BAE ve Bahreyn ile vardığı normalleşme anlaşmalarını gölgelemek için ortaya atıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Örneğin bu ziyarette, kuru temizleme yoktu ve sadece birkaç gömlek yıkandı. Başbakan'ın takımı ve Bayan Netanyahu'nun elbisesi ütülendi. Ve evet, Başbakan'ın 12 saatlik uçuşta giydiği pijama takımı da yıkandı" ifadeleri kullanıldı. Netanyahu ailesinin kirli çamaşırları daha önce de gündem konusu olmuştu. 2016'da Netanyahu, başbakanlık ofisi ve İsrail başsavcısına dava açarak kendi çamaşır temizliği faturalarının açıklanmasını engellemeye çalışmıştı. Dava sonrası İsrail liderinin temizlik faturaları gizli kalmıştı. Geçen aralık ayında da Netanyahu ailesinin Portekiz'e yaptıkları ziyarette 11 bavul kirli çamaşır götürdükleri öne sürülmüştü. DIŞ HABERLER