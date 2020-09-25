Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransız Le Figaro gazetesine konuşarak Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "huzur bozan" taraf olduğunu ileri sürdü.
KÜSTAH SÖZLER
Tehdit içerikli açıklamalarda bulunan Anastasiadis, "Türkiye'nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
YİNE YALANA BAŞVURDU
Ensonhaber'de yer alan habere göre;Avrupa Birliği liderlerinin 1 Ekim'e ertelediği zirveden beklentilere değinen Anastasiadis, Türkiye'nin uzun süredir Yunanistan kara sularını ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Doğu Akdeniz'deki yasa dışı iddialarını dayatmaya çalışması nedeniyle "diplomatik ve politik kararların" alınması gerektiği söyledi.
ÇİZGİYİ AŞTI
Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Anastasiadis, "Ankara'ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey Uluslararası Mahkeme'ye başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti." dedi.