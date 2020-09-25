Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransız Le Figaro gazetesine konuşarak Türkiye ve Doğu Akdeniz ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "huzur bozan" taraf olduğunu ileri sürdü.