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lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah sözleri...

'nin 'deki faaliyetleri sonrası Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı 'in hazımsızlığı sürüyor. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, yine haddini aştı. Anastasiadis, Türkiye'ye yönelik skandal ifadelerine bir yenisini ekledi.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:56 Son Güncelleme: 25.9.2020 14:58 ABONE OL
Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

Güney Kıbrıs lideri , Fransız Le Figaro gazetesine konuşarak ve ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "huzur bozan" taraf olduğunu ileri sürdü.

Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

KÜSTAH SÖZLER

Tehdit içerikli açıklamalarda bulunan Anastasiadis, "'nin davranışı yanıtsız ve sonuçsuz bırakılamaz. Sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

YİNE YALANA BAŞVURDU

Ensonhaber'de yer alan habere göre;Avrupa Birliği liderlerinin 1 Ekim'e ertelediği zirveden beklentilere değinen Anastasiadis, 'nin uzun süredir Yunanistan kara sularını ve Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek 'deki yasa dışı iddialarını dayatmaya çalışması nedeniyle "diplomatik ve politik kararların" alınması gerektiği söyledi.

Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

ÇİZGİYİ AŞTI

Yunanistan ve arasındaki görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirten Anastasiadis, "Ankara'ya diyalog talebinde bulunduğumuzu, aksi takdirde Lahey Uluslararası Mahkeme'ye başvuracağımızı hatırlatıyoruz. Maalesef Türkiye yanıt vermedi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesini ihlal etmeyi tercih etti." dedi.

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Rum Kesimi lideri Anastasiadis haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...
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