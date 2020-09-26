Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kanada Başbakanı Trudeau, muhalefet partisiyle iktidarda kalmalarını sağlayacak anlaşmaya vardı

Başbakanı Trudeau, muhalefet partisiyle iktidarda kalmalarını sağlayacak anlaşmaya vardı

'da ana muhalefet partisi, Başbakan Justin Trudeau hükümetiyle, liberal azınlık hükümetinin iktidarda kalmasını sağlayacak anlaşmaya vardı. Avam Kamarası Hükümet Lideri Pablo Rodriguez, Liberallerin, yasama organı üyelerine hazırlanan ve hükümetin gündemini özetleyen konuşmaya destek vermek için ortaya koyduğu talepler konusunda sol görüşlü Yeni Demokratik Parti (NPD) ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:54 ABONE OL
Kanada Başbakanı Trudeau, muhalefet partisiyle iktidarda kalmalarını sağlayacak anlaşmaya vardı

Kanada'da ana muhalefet partisi, Başbakan Justin Trudeau hükümetiyle, liberal azınlık hükümetinin iktidarda kalmasını sağlayacak anlaşmaya vardı. Avam Kamarası Hükümet Lideri Pablo Rodriguez, Liberallerin, yasama organı üyelerine hazırlanan ve hükümetin gündemini özetleyen konuşmaya destek vermek için ortaya koyduğu talepler konusunda sol görüşlü Yeni Demokratik Parti (NPD) ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

NPD lideri Jagmeet Singh de partisinin konuşmayı destekleyeceğini doğruladı.

Kanada'da NPD'nin, konuşmaya karşı çıkma konusunda diğer iki muhalefet partisinin yanında yer alması durumunda seçime gidilmek zorunda kalınacaktı.

Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti 2019'da yapılan genel seçimlerden 156 milletvekiliyle birinci çıkmış ancak parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamamıştı. Liberal Partinin iktidarda kalabilmek için en az bir muhalefet partisinin desteğine ihtiyacı var.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada Başbakanı Trudeau, muhalefet partisiyle iktidarda kalmalarını sağlayacak anlaşmaya vardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA