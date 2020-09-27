Berlusconi ikinci kez pozitif çıktı

Dünya geneli: Vakalar 32 milyon 822 bini geçti. Ölümler 99 bin 503 oldu.ABD: İlaç firması Johnson&Johnson, ürettikleri kovid-19 aşısının güçlü bir bağışıklık oluşturduğunu söyledi. Tek dozda iki doza eşit etki gösteren aşı çalışmaları sürüyor.İtalya: Eski Başbakan ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'ye yapılan koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı. Berlusconi, evinde sıkı karantinaya alındı.Danimarka: Düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi.Almanya: Çekya, Lüksemburg ve Avusturya'nın Tirol eyaletine seyahat uyarısı yayınladı.İspanya: 86 belediyede serbest dolaşım kısıtlandı