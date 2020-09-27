İran, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara arabulucu olmak istedi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, kendi kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Zari ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili taraflar arasında müzakereleri sağlamak için arabulucuğa hazır olduğunu bildirdi.

'DÜŞMANLIKLAR SON BULSUN' ÇAĞRISI

Twitter hesabından, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Zarif, iki ülke arasındaki "düşmanlıkların son bulması" çağrısı yaptı.

"ARABULUCULUK ETMEYE HAZIRIZ"

İran'ın, Dağlık Karabağ'daki "endişe verici şiddeti" yakından izlediğini belirten Zarif, "Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ve anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz. Komşularımız önceliğimizdir ve müzakereleri sağlamak için arabuluculuk etmeye hazırız. Bölgemizin şimdi barışa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

CEPHE HATTINDA GERGİNLİK

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Son Dakika: İstanbul'daki ölümcül botoks skandalında o isim yakalandı

Son Dakika görüntüleri: Azerbaycan'ın Ermeni hedeflerini vurduğu anlar