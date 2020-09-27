Mısır’da halk ayaklandı! “Sisi’yi devireceğiz”

Mısır'ınGiza kenti başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde beş gün önce başlayan Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı protestolar sürüyor. Muhalif işadamı Muhammed Ali'nin çağrısıyla başlayan gösterilere katılan yüzlerce kişi, "Öfke Cuması" olarak anılan eylemler kapsamında cuma namazının ardından ülkenin farklı kentlerinde sokağa döküldü. Protestocular, bazı yolları trafiğe kapatarak, "Devrim", "Halk Sisi'nin rejimi devirmek istiyor", "Sisi git, Sisi Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar attı. Protestolar yoğun baskılara rağmen gece boyunca daha da kalabalıklaşarak sürdü.Güvenlik güçleri, göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. El-Blida'da 3 gösterici öldü, çok sayıda gösterici ise yaralandı. Onlarca gösterici de gözaltına aldı. Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen "Darbeyi Ret ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu", Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu.