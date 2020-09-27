Trump ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibinden doping testi istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile 29 Eylül'de canlı yayına katılacak. ABD Başkanı Trump'ın canlı yayın öncesi isteği ise oldukça dikkat çekici oldu.

TRUMP RAKİBİNDEN DOPİNG TESTİ İSTEDİ

Trump, Twitter hesabından, ''Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum.'' paylaşımında bulundu.

29 EYLÜL'DE YAPILACAK

Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savundu. 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.

KENTLERDE ŞİDDET VE IRKÇILIK KONU OLARAK ELE ALINACAK

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak. Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak.

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